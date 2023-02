Oplossingen voor bruggenmiserie plots in sneltempo in zicht? Nu ook studie voor nieuwe Kruispoortbrug opgestart

BruggeHet lijkt erop dat de bruggenmiserie in Brugge nu – eindelijk – in sneltempo aangepakt wordt. De Vlaamse Waterweg nv laat nu ook een studie uitvoeren voor de realisatie van een nieuwe Kruispoortbrug. Eerder deed het dat al voor een nieuwe Krakelebrug en later dit jaar start ook de bouw van een nieuwe Steenbruggebrug . Eind dit jaar moet de studie afgerond zijn. “Dit is ook een kans om de verkeersknoop op onze Ring aan te pakken”, meent burgemeester Dirk De fauw.

De Vlaamse Waterweg nv heeft SWECO aangesteld om een variantenstudie voor een nieuwe Kruispoortbrug uit te voeren. Toen de oude Kruispoortbrug stuk ging, installeerde De Vlaamse Waterweg nv in 2018 een tijdelijke brug om het uitgaand verkeer uit de Brugse binnenstad te leiden. De vergunning voor deze brug loopt tot eind 2027. “We willen nu een nieuwe brug bouwen, waarbij we ook de R30-knoop ter hoogte van het kruispunt met de Moerkerkse en Maalse Steenweg en de aanpalende Vesten bestuderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Vanzelfsprekend is het concept van een nieuwe brug één van de doelstellingen. Dit is ook een unieke kans om de verkeersknoop R30 aan te pakken. Iedere Bruggeling weet dat de situatie hier voor voetgangers, fietsers en auto’s absoluut niet optimaal is. De doorstroming wringt, elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen...”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan.

Een team van verkeersdeskundigen tot landschapsarchitecten zal het project in kaart brengen om tot een voorkeursvariante voor de nieuwe brug te komen. De kostprijs van deze studie bedraagt 215.000 euro. De eerste opgave voor SWECO en alle betrokken administraties, van het Agentschap Onroerend Erfgoed tot De Lijn, is om een concept uit te denken. “Waar komt de nieuwe brug? Hoe richten we de knoop op de R30 in? Kiezen we voor een nieuwe kruispuntinrichting met bijvoorbeeld een rotonde? Het zijn allemaal vragen die op tafel komen te liggen”, aldus Lydia Peeters.

Open vizier

“We werken zoals bij de studie van de R30 voor de stationsomgeving waar we eerst een autotunnel afwogen met een tunnel of brug voor fietsers of voetgangers. Zo kunnen we met alle aandachtspunten rekening houden. We willen De Vlaamse Waterweg dan ook van harte bedanken dat we met zo’n open vizier de studie mogen aanvangen”, geeft schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) mee.

Detailontwerp

Eind 2023 weten we dan normaal wat de belangrijkste principes zullen zijn voor de brug, de R30 en de omgeving. “Dan plannen we ook een ruimere communicatie naar de omwonenden en bij uitbreiding alle Bruggelingen. Ook dan kunnen we een verfijnd concept afspreken met de partners stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer. Zo gaan we stap voor stap richting detailontwerp”, aldus nog Chris Danckaerts, bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

