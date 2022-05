Ophef over Groen-raadslid die middelvinger toont aan Open Vld’er tijdens Brugse gemeenteraad: “Ik wilde hem het zwijgen opleggen”

BruggeOpschudding na de Brugse gemeenteraad van maandag. Uit de livestreambeelden blijkt dat Groen-raadslid Andries Neirynck tijdens een verhitte discussie zijn middelvinger heeft opgestoken naar Open Vld-collega Jean-Marie De Plancke. “Ongezien”, reageert De Plancke. Gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht wil dat Neirynck zijn excuses aanbiedt. Maar die blijft ook the day after boos.

De gemeenteraad van Brugge was maandagavond al een tijdje bezig toen het tijdens de interpellaties over de Paardenmarkt ging. Dat is een historische munitiestortplaats in de Noordzee. Er zijn saneringsplannen voor en Groen-raadslid Andries Neirynck stelde er een vraag over. Zijn Open Vld-collega Jean-Marie De Plancke, die al jaren de problematiek in en rond de haven van Zeebrugge opvolgt, kwam daarop tussen. “Dit is geen materie voor de Brugse gemeenteraad, maar voor de hogere overheid. Het heeft geen zin om er hier een vraag over te stellen”, vond De Plancke.

Quote Dit zegt vooral veel over de man zelf. Volgens mij is hij nog niet helemaal klaar voor de politieke wereld Jean-Marie De Plancke (Open Vld)

Een mening die hij op dinsdag nog altijd toegedaan is. “Daar moet Neirynck mensen over aanspreken die in het Vlaams of federaal parlement actief zijn”, meent hij. Maar het Groen-raadslid leek het daar maandag niet mee eens te zijn en toonde prompt de middelvinger. Dat had De Plancke zelf niet opgemerkt, en met hem zowat alle collega’s.

Volledig scherm Jean-Marie De Plancke op archiefbeeld. © Benny Proot

Het voorval ontsnapte evenwel niet aan de camera van de livestreaming. Toen De Plancke de beelden dinsdag te zien kreeg, viel hij bijna omver. “Nooit gedacht dat ik dit nog zou meemaken”, zegt hij stomverbaasd. “In de 22 jaar op deze stoel in de gemeenteraad is dit ongezien. Je kan pittige discussies hebben, een eigen mening naar voren brengen, maar dan wel graag met respect. Dit zegt vooral veel over de man zelf. Volgens mij is hij nog niet helemaal klaar voor de politieke wereld.”

Quote Ik vind niet dat de heer De Plancke mijn betoog helemaal moet ondermij­nen. Dat was pas onbeschoft. Het dossier van de Paarden­markt is té belangrijk voor Brugge en voor de haven Andries Neirynck (Groen)

Gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit) wil dat Neirynck zijn excuses aanbiedt aan De Plancke. Maar die lijkt dat ook een dag later niet van plan te zijn. “Ik heb mijn middelvinger uitgestoken, omdat ik hem vooral het zwijgen wilde opleggen. Ik vind niet dat de heer De Plancke mijn betoog helemaal moet ondermijnen. Dat was pas onbeschoft. Het dossier van de Paardenmarkt is gewoon té belangrijk voor Brugge en voor de haven. Het is ons democratisch recht om daarover tussen te komen in de gemeenteraad. Het was bovendien al een zoveelste miskenning van de meerderheidspartijen ten aanzien van de raadsleden uit de oppositie. Dit kan echt niet meer. Het wordt tijd dat we au sérieux genomen worden.”

