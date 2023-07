Openbaar onderzoek Ventilus start eind augustus, Voka wil duidelijkheid rond compensaties

LG­BTQIA+-organisa­ties dienen klacht in tegen Dries Van Langenhove

LGBTQIA+-organisaties çavaria en Casa Rosa hebben een klacht ingediend tegen Dries Van Langenhove. Het betreft een video in Brugge waarin Van Langenhove verwijst naar de pridevlag als “een pedofielenvlag”. Cavaria en Casa Rosa vragen nu of deze actie aanzet tot discriminatie, haat of geweld.