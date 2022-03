Oorlogsvluchtelingen en hun kroost vinden tijdelijk onderdak in Brugs psychiatrisch ziekenhuis: “We hadden tóch plaats om te helpen”

BruggeHet psychiatrisch centrum Onze Lieve Vrouw in Brugge vangt vanaf deze week zo'n 30 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op. De directie werkt daarvoor samen met het OCMW. In psychiatrische centra is er doorgaans een tekort aan bedden, maar dankzij een ‘gelukkig’ toeval kwamen er in OLV Brugge vrij. Maandagavond kwamen de eerste mensen, onder wie kinderen en zelfs een baby, aan.

“Als we kunnen helpen, waarom zouden we dat niet doen?” Die gedachte schoot door het hoofd van de directie van het psychiatrisch centrum Onze Lieve Vrouw, toen ze van het Brugse OCMW te horen kregen dat er een zoektocht bezig was voor opvangplaatsen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Dat er in het psychiatrisch centrum zomaar plaats voor dertig mensen is, lijkt opvallend. Er is namelijk een tekort aan bedden in dergelijke centra. Maar daar blijkt een logische verklaring voor te zijn.

Wegwijs in de stad

“Intern zijn we momenteel bezig met een herschikking van onze gebouwen", legt communicatieverantwoordelijke Tom Talloen uit. “Door die verschuivingen staat er momenteel een afdeling leeg.” Op die afdeling hebben twee medewerkers zich de voorbije dagen in het zweet gewerkt om de ruimtes klaar te krijgen voor de komst van de oorlogsvluchtelingen.

Volledig scherm Onder de vluchtelingen ook een baby. © Benny Proot

Wat ze er precies moeten van verwachten, weten ze binnen het psychiatrisch centrum ook niet precies. Wél hoeveel mensen er komen: een dertigtal. Het psychiatrisch ziekenhuis stelt de infrastructuur ter beschikking en zal ook instaan voor maaltijden en beddengoed. De effectieve begeleiding van de Oekraïners is een verantwoordelijkheid van het OCMW. Het gaat dan om het verstrekken van de nodige informatie over hun verblijf en de faciliteiten, en het wegwijs maken in de stad. Denk daarbij ook aan het aanbieden van onderwijs voor de kinderen.

3 à 4 maanden

Het psychiatrisch centrum is de tweede locatie in Brugge waar oorlogsvluchtelingen met grote groepen samen kunnen verblijven. Vanaf de paasvakantie wordt het Karmelietessenklooster in hartje Brugge opnieuw bewoond. Bouwgroep Camino en de stad slaan de handen in elkaar om er 75 à 100 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. “We willen die mensen een veilige en gezonde thuis aanbieden”, vertelde schepen van Wonen Franky Demon (CD&V) daar over.

Volledig scherm © Benny Proot

Dat laatste willen ze ook in het psychiatrisch ziekenhuis doen. “Hoelang die mensen zullen blijven, is momenteel nog koffiedik kijken”, zegt Tom Talloen. Volgens de eerste berichten is het wel de bedoeling dat de vluchtelingen er 3 à 4 maanden kunnen vertoeven. Als de oorlog in hun thuisland langer duurt, zal de directie opnieuw rond de tafel zitten met het OCMW. “We hebben nu eenmaal ook zélf nog plannen met de afdeling die we nu ter beschikken stellen”, klinkt het.

Warm welkom

Maandagavond kwamen de eerste vluchtelingen aan in het centrum. Met 14 waren ze, inclusief enkele kinderen en een baby. In de loop van de week volgen in principe nog eens 16 mensen. De Oekraïners kregen alvast een warm welkom met een avondmaal. Op het prikbord hing een boodschap van de twee vaste verzorgers (zie onder). In het Engels én de moedertaal van de vluchtelingen. Het zorgde meteen voor blije gezichten.

Volledig scherm Het psychiatrisch centrum Onze Lieve Vrouw in de Koning Albert I-laan. © Benny Proot

