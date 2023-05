Ook SpellenLab en Neverland zetten deuren open voor blokkende studenten: “En tussendoor kan je een spelletje spelen”

NET OPEN. Beste sommeliers van België openen wijnwinkel in Brugge: “Dat we alleen maar dure flessen verkopen, is een misvatting”

Jarenlang werkten ze als sommelier in sterrenzaken als Hertog Jan, De Karmeliet en De Jonkman, en nu openen Dries Corneillie (29) en Benoît Couderé (40) hun eigen wijnhandel in Sint-Andries. “De ervaring die we daar hebben opgedaan, komt nu van pas", zeggen de twee gepassioneerde wijnliefhebbers, die naast vrienden ook zakenpartners werden.