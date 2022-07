Ook Sint-Michiels heeft nu zijn eigen ‘stekjesplekje’

Brugge Wat doet een leraarskop­pel in de zomervakan­tie? Een eigen camping uitbaten: “Hier droomden we van op onze huwelijks­reis, 18 jaar geleden”

Kampeerders kunnen deze zomer hun tenten opslaan aan de Sint-Pietersplas in Brugge. Op een terrein aan de Blankenbergse Dijk openen Peter Keirsbilck en An Verroens in juli en augustus een pop-upcamping met 40 plaatsen. “Als dit een succes wordt, zullen we onze jarenlange droom echt najagen”, zegt het leraarskoppel.

5 juli