Ook Sint-Andreaslyceum gaat infrastructuur delen met de buurt

“Veel lokale verenigingen in Vlaanderen zijn op zoek naar infrastructuur, terwijl de infrastructuur van een school nog te weinig wordt gebruikt buiten de lesuren”, zegt Weyts. “Ook in Brugge wordt er fors geïnvesteerd. Dankzij deze Vlaamse steun wordt de polyvalente ruimte van het Sint-Andrealyceum omgevormd tot een turnzaal. Op deze manier zullen onze inwoners in de toekomst ook kunnen sporten in deze Brugse school”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

Er zijn in Vlaanderen best wat lokale verenigingen die op zoek zijn naar goede infrastructuur voor activiteiten op weekavonden of in het weekend. Het gaat dan onder meer over sportclubs, jeugdverenigingen of buurtinitiatieven. Een school beschikt dan wel over infrastructuur die vaak niet gebruikt wordt buiten de lesuren, maar die infrastructuur is meestal niet voorzien op gedeeld gebruik door buitenstaanders.