Ook Róisín Murphy komt naar feesteditie van Cactusfestival

Wietse creëert metershoog kunstwerk langs parcours Ronde van Vlaanderen: “Wilden terugkeer vereeuwi­gen met een kunstwerk”

De Astridlaan in Assebroek is een absolute eyecatcher rijker voor de passage van de Ronde van Vlaanderen. Op zondag 2 april passeren de renners een kunstwerk van Bruggeling Wietse, die volop bezig is aan een mural waarop renners te zien zijn die over de kasseien van Brugge dokkeren.