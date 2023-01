Ook Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft geen vergunning aan afvalverwerkend betonbedrijf Top-Mix voor vestiging in Dudzele

West-Vlaanderen Vogelweek­end in West-Vlaanderen: “Meer houtduiven, ekster verdwijnt uit top tien”

Afgelopen weekend vond de 20ste editie van het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. In totaal telden in West-Vlaanderen 7.731 tellers 149.786 vogels. “De provincie behaalt de tweede beste score wat aantal vogels per tuin betreft.”

30 januari