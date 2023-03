Ook Delhaize-personeel in Sint-Kruis legt werk neer: “Bij zo'n verandering kunnen emoties hoog oplopen”

Het personeel van Delhaize langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis heeft dinsdagochtend het werk spontaan neergelegd. Reden is de aankondiging dat alle Delhaize-winkels in eigen beheer worden overgedragen aan zelfstandige uitbaters.