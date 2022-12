Ook Brugse AZ Sint-Lucas merkt significante stijging in opnames met respiratoire klachten

Op dit moment liggen er in het Brugse ziekenhuis 28 patiënten verspreid over het ziekenhuis in isolatie in verband met een besmettelijke luchtweginfectie (COVID-19: 16, RSV: 4, Humaan metapneumovirus: 4, Rhinovirus: 2, Influenza: 2). “De stijging is ook voelbaar in de dienst Pediatrie waar er een sterke toename is van kinderen met respiratoire klachten. Op vandaag worden 9 van de 12 opgenomen kinderen er behandeld voor dergelijke klachten”, zegt Vandendriessche.