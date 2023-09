Ook basisschool Ter Poorten pronkt met nieuwe speelplaats met meer groen

Bromfiet­ser (30) gewond na aanrijding met wagen die parking Lidl wil oprijden

Een 30-jarige man is maandagavond afgevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval met zijn bromfiets. Aan de parking van supermarkt Lidl langs de Maalse Steenweg in Brugge kwam de man in aanrijding met een wagen die de parking wou oprijden.