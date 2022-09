Onze journalist die hielp na overstromingen in Wallonië trekt donderdag naar de koning met een duidelijke boodschap: “De camera’s zijn dan wel verdwenen, de ellende is dat niet”

Brugge Marc (57) trok naar Marokko om ontvoerd zoontje terug te halen, maar is er nu zélf veroor­deeld tot 8 jaar cel: “Hij is onschuldig. De bewijzen zijn er”

Hij vertrok eind vorig jaar naar Marokko om zijn ontvoerd zoontje terug te halen. Negen maanden later zit Bruggeling Marc Moerman (58) er zélf in de gevangenis. Afgelopen week is hij veroordeeld tot acht jaar cel, nadat zijn ex-vrouw klacht heeft ingediend voor seksueel misbruik van zijn stiefdochter en -zoon én hun gemeenschappelijk zoontje. De man zelf schreeuwt zijn onschuld uit. “De medische attesten, opgesteld door Marokkaanse wetsdokters, bewijzen dat het leugens zijn. Maar het is woord tegen woord”, zucht zijn zus. Justitieminister Van Quickenborne volgt de zaak intussen op.

