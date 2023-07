Onze billenkarsuggesties aan de kust: met de gocart al trappend langs erfgoed, zee én natuur

Campo Solar verwacht 20.000 bezoekers en zet nog meer in op beleving tussen de maïs: “Willen festival­gan­gers leuke tijd bieden in uniek decor”

De vorige editie was met 16.500 bezoekers al eentje voor de geschiedenisboeken, maar het doet de organisatie van Campo Solar niet ter plaatse trappelen. Het festivalterrein is dit jaar nóg uitgebreid en zonder tegenslag rondt het festival volgend weekend de kaap van 20.000 bezoekers. En zeggen dat het zes jaar geleden allemaal begon als een uit de hand gelopen verjaardagsfeest. “Dit jaar zetten we nog extra in op de beleving en het comfort van de festivalganger", zegt Karel Standaert, één van de organisatoren.