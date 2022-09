Ontsnap uit een Brugse politiecel tijdens Openbedrijvendag

Daarvoor krijg je een tiental minuten. Een unieke en spannende uitdaging waarbij je bovendien ongestraft naar buiten kan wandelen. Verder kunnen bezoekers een selectie aan foto’s en filmpjes bekijken en mogen ze ook zelf even voor de fotolens staan. Je krijgt er ook een overzicht van de vacatures, een demonstratie met honden, is er kindergrime voor de allerkleinsten en zijn er spelletjes voorzien voor jonge speurneuzen. De rondleidingen brengen je doorheen het politiegebouw waar je tekst en uitleg krijgt over de recherche, dienst verkeer en personeelszaken. Het Politiehuis is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Inschrijven voor Openbedrijvendag is niet nodig. Behalve voor het escapespel: hiervoor kan je je ter plaatse inschrijven. Ook het Politiemuseum aan de overkant van het Politiehuis is de hele dag open.