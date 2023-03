“Ontharding? Ja, maar vergeet minder mobiele mensen niet”: raadslid kaart ‘te smalle voetpaden’ aan

“Op sommige plekken, zoals in De Tuintjes (zie foto), zijn de voetpaden zo smal, dat je er nog maar moeilijk kan passeren met een rolwagen, rollator of buggy”, zegt Coopman. Zij nam de proef op de som met haar dochter in een buggy en nodigde ook een rolstoelgebruiker uit. Daarbij stelde ze vast dat de doorgang erg smal is geworden. “Her en der, waar je moet uitwijken voor een elektriciteitskast, kom je met de wielen van een rolwagen of buggy onvermijdelijk in het mulle zand (of later de beplanting) terecht en zit je vast. Ontharden is helemaal oké, maar dan moet je wel de toegankelijkheid blijven voorzien, voor iedereen.”