Ontdek Oedelemberg, Ryckevelde en de Assebroekse Meersen langs nieuwe fietsroute Velden en Meersen

De lancering van de nieuwe Velden en Meersenfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Provinciebedrijf Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd.

Zeshoekige bordjes

Je doorkruist de vogelrijke Assebroekse Meersen, Gemene en Loweiden, de Gemene Weidebeek en Gevaerts-Noord. Ook het bosrijke domein Ryckevelde met het bijhorend neogotisch kasteel ligt langs je route. Onderweg kan je uitblazen op een gezellig terras, streeklekkers proeven bij een hoeveproducent of rondsnuisteren bij Hoeve Hangerijn. Picknicken is ook een optie, aan de voet van Oedelemberg werd een nieuwe picknickzone ingericht. De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan Parking Ryckevelde in Sijsele, Het Schepenhuys in Oedelem en de Assebroekse Meersen in Assebroek. Aan deze drie startpunten staat telkens een startbord.