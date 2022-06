Ontdek Kroatisch kant, prachtig Unesco-erfgoed, in Brugs Kantcentrum

“Onderwerp van deze tentoonstelling is de traditionele kant van het eiland Pag zoals ze daar al meer dan 500 jaar gemaakt wordt”, zegt Nico Blontrock namens de vzw Kantcentrum Brugge. “Oorspronkelijk werd het door de nonnen aan jonge meisjes aangeleerd in het klooster van de heilige Margareta. In 1906 richtte burgemeester Frane Budak een kantwerkschool op in Pag. Deze school sloot haar deuren in 1945. In 1994 werd, met de hulp van de regering een nieuwe school opgericht waar de oude, originele patronen gebruikt worden. Kant uit Pag wordt gemaakt met naald en draad op een hard, rond of vierkant kussen zonder getekend patroon. In 2009 werd kant uit Kroatië ingeschreven op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed.”