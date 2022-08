Ongeval op de N31 richting Brugge ter hoogte van Sint-Andries-Brugge: linkerrijstrook versperd

Assebroek/Loppem Broer van ex-voetballer Anthony Van Loo (33) kreeg een nieuw hart: “Angelo krijgt nu een tweede leven, ik kreeg indertijd de kans op een carrière”

Angelo Van Loo (35) heeft woensdag in het UZ Leuven een nieuw hart gekregen. Tweeënhalf jaar lang stond hij op een wachtlijst. De Bruggeling kampte met dezelfde aandoening als z’n broer Anthony (33), die dankzij een implantaat tien jaar lang profvoetballer was. Tot hij in 2018 ineenzakte op het veld. “De operatie van mijn broer kwam net op tijd”, vertelt Anthony. “Enkele maanden geleden waren we hem bijna kwijt.”

28 juli