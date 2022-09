Ondanks minder goede weer werd Sint-Kruis Kermis een voltreffer: “Dankzij ons gevarieerd programma lokken we altijd veel volk”

Brugge Erin geluisd door hun stiefmoe­der? Bavo (20) en Joran (23) krijgen als kind jaren de schuld van criminele feiten: “We hopen dat mensen ons eindelijk geloven”

Het begint met ‘onschuldige’ papierpropjes met boodschappen als ‘ik haat je’, ‘dikke koe’ en ‘ik schaam me voor mama’. Later komt daar een lange reeks vernielingen, brandstichting, bekraste auto’s en handgeschreven dreigbrieven ten aanzien van de moeder bij. Het werk van de kinderen, toen 8 en 10 jaar, denkt iedereen. Inclusief hun eigen ouders, die de broers ‘dumpen’ in instellingen. Jaren later blijkt dat niet het geval. Het is de 41-jarige stiefmoeder die zich nu in de rechtbank moet verantwoorden voor foltering, onmenselijke behandeling en schriftvervalsing. Een Assepoesterverhaal, dat al in 2009 start, maar zonder happy end...

