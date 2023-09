‘Oermoeder’ Anaïs (78) viert de 60ste verjaardag van Frituur Carlos: “Ik zei vlakaf dat ik voor de Cercle was, en dat vonden de Club-supporters wel oké”

Nieuw type slagboom sluit schoolstra­ten in Sint-An­dries en Sint-Kruis af: “Slagboom naar beneden? Dan kleurt die rood”

De scholen De Zessprong in de Doornstraat in Sint-Andries en het SASK in de Veltemweg in Sint-Kruis krijgen de Brugse primeur: een oplichtende slagboom tijdens de drukste schooluren.