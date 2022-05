Oekraïense Natasha kreeg als Tsjernobyl-kind medische zorg in Brugge, oorlog brengt haar 28 jaar later terug bij haar ‘tweede mama’: “De Cliniclowns ben ik nooit vergeten”

Na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl, op 26 april 1986, voerde de papa van Natasha opruimingswerken uit. Het meisje zag het levenslicht op 3 september 1987. Haar moeder, die verpleegster was, had meteen door dat er een ernstig gezondheidsprobleem was met de baby. Zo was er bijvoorbeeld een verschil van 9 centimeter tussen haar beentjes. Natasha: “Toen ik één maand was, onderging ik een eerste operatie waarbij er een nier verwijderd werd. Op mijn derde volgde in een ziekenhuis in Cuba een tweede chirurgische ingreep waarbij lipomen in mijn buikstreek verwijderd werden.”