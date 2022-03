OCMW op zoek naar extra woonbuddy’s om erkende vluchtelingen aan huisvesting in Brugge te helpen

“De vluchtelingenstroom uit Oekraïne beheerst het nieuws, ook in Brugge voelen we de impact”, zegt Fajza Karim Rajput van het Lokaal Opvanginitiatief. “Los van die toevloed staan we in contact met erkende vluchtelingen uit verschillende landen. Ze komen toe in Brugge en moeten op zoek gaan naar een geschikte woning. We hebben vier maanden de tijd om hen te helpen huisvesten.”