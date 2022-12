OCMW huurt 40 nieuwbouwappartementen in Zeebrugge in voor gezinnen met dringende woonnood

Heel wat steden en gemeenten kampen in deze tijd met woningnood. Om de meest dringende noden te beantwoorden, heeft OCMW Brugge een compromis gesloten met Patronale Life NV, de bouwheer van een appartementencomplex aan de Kielbankstraat in Zeebrugge. “We gaan op deze site voor een uitdagende mix van huurders en gebruikers”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit). “De achtergrond van bewoners verschilt, de verblijfsduur ook. SVK-huurders, zoals mensen van het Lokaal Opvanginitiatief, krijgen de woning toegewezen na aanmelding op de wachtlijst. Ze hebben een aanvraag tot internationale bescherming ingediend of kregen recent een geldig statuut in België. Daarnaast huisvesten we in Zeebrugge bewoners van de crisisopvang die enige tijd dak- of thuisloos waren. Zij krijgen een opvang voor enkele maanden, terwijl we samen een duurzame oplossing voor hun huisvestingsprobleem zoeken.”