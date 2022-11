Nu ook vriendin van drugsbaron Flor Bressers in gevangenis: 29-jarige Nederlandse verdacht van lidmaatschap

Brugge/AntwerpenDe vriendin van drugsbaron Flor Bressers zit nu ook in een Belgische gevangenis. De 29-jarige Nederlandse werd vanuit haar thuisland overgeleverd. Dinsdagmorgen verscheen ze een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. En daarvoor stond een al bijna even grote politiemacht als voor haar man enkele weken geleden klaar.

Ze is de vriendin van één van de grootste drugsbarons die ons land ooit heeft gekend. Maar nu zit de 29-jarige Nederlandse zelf in een Belgische cel. Het gerecht verdenkt haar namelijk van lidmaatschap bij de bende van haar vriend Flor Bressers. De raadkamer besliste dinsdagmorgen om haar alleszins al een maand langer in voorhechtenis te houden. En dat geeft het gerecht hoe dan ook een extra drukkingsmiddel op de drugscrimineel.

Flor Bressers behaalde ooit nochtans een diploma criminologie, maar verdiende zijn geld aan de andere kant van de wet. Hij werd in 2020 al veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. En dat voor de ontvoering en mishandeling van een Nederlandse bloemist. Die speelde een lading van zo’n 40 kilogram heroïne kwijt en daar kon Bressers duidelijk niet mee lachen.

Quote Tijdens de zitting — altijd achter gesloten deuren — hielden twee agenten de wacht voor de deur. In gerechte­lij­ke kringen valt dan ook te horen dat een ontsnap­pings­po­ging in het dossier in kwestie niet ondenkbaar is

Maar Bressers kon een hele tijd uit de handen van het Belgische gerecht blijven. Hij belandde dan ook op de Most Wanted-lijst. Een jaar na zijn publicatie op die lijst kon hij gevat worden. Hij leefde ondergedoken in een luxeflat in de Renaissance-toren in Zürich in Zwitserland. Daar werd ook zijn vriendin gevat. Bressers bleef in de cel, maar zijn vriendin werd ter plaatse wel vrijgelaten.

In Nederland opgepakt

Tot ze niet veel later met het vliegtuig naar Nederland kwam en in de boeien werd geslagen. Ons land vroeg en kreeg de uitlevering van de vrouw van 29. Op 4 november kwam ze hier aan. Haar zaak werd de eerste keer uitgesteld, maar dinsdagmorgen verscheen ze opnieuw voor de raadkamer in Brugge.

En net zoals voor haar vriend, een dikke twee weken geleden, liet de beveiliging niets aan het toeval over. Verschillende agenten in burger en uniform patrouilleerden door de rechtbank. Tijdens de zitting — altijd achter gesloten deuren — hielden twee agenten de wacht voor de deur. In gerechtelijke kringen valt dan ook te horen dat een ontsnappingspoging in het dossier in kwestie niet ondenkbaar is.

De vrouw viel bij de politie terug op haar zwijgrecht. Ze vroeg de raadkamer om haar vrij te laten, maar daar ging de voorzitter niet op in. Ze laat zich bijstaan door de bekende Brugse strafpleiter Luc Arnou.

Flor Bressers wordt nu in verschillende andere zaken verdacht. In Brugge is dat het dossier rond de firma Kriva Rochem. Dat is een Antwerps bedrijf dat tonnen cocaïne tussen ladingen mangaanerts stak en zo Nederland binnensmokkelde. In de beveiligde communicatie — die de politie kon kraken — dook de naam “Bongoking” op. En dat is de schuilnaam die Bressers toen gebruikte. Bressers staat ook bekend als ‘de vingerknipper’. Die bijnaam komt voort uit een drugsruzie uit 2014 waar de pink van een Nederlandse crimineel met een snoeischaar werd afgeknipt. Bressers werd vervolgd als de “vingerknipper” maar de rechtbank sprak hem vrij.

