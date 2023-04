Nu al bekeken: de zomershow in de Brugse feestkerk. “Topsterren én een formidabele locatie... Al spotten we toch werkpuntjes”

Verschil­len­de woningen beschadigd bij zware brand in Assebroek: “Twee huizen onbewoon­baar”

In Assebroek, deelgemeente van Brugge, is dinsdagavond een zware brand ontstaan aan een rijwoning. De vlammen verspreidden zich snel en in totaal raakten vier woningen beschadigd. Twee huizen zijn onbewoonbaar. “Eén iemand moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.