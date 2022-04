Nooit meer GAS-boetes uitgeschreven dan in 2021 in Brugge: “Sluikstorten blijft grootste probleem, maar ook geluidsoverlast in parken was opvallend”

BruggeMet 681 vaststellingen in 2021 zijn er in Brugge nooit eerder zoveel inbreuken vastgesteld tegen het GAS-reglement. Het gaat om een verdubbeling in vergelijking met een jaar voordien. Geluidsoverlast in parken, afval naast vuilnisbakken en het gebruik van lachgas zijn opvallende stijgers, maar vooral inbreuken tegen de afvalkalender zijn schering en inslag.

“Het is goed dat er in 2021 zoveel vaststellingen waren. Dat betekent dat we actief zijn op het terrein en kort op de bal spelen. Al moet je eigenlijk hopen dat er zo weinig mogelijk boetes worden uitgeschreven”, reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ondanks een tweede coronajaar zijn er 681 vaststellingen gebeurd. Hoewel er van die vaststellingen ook vijftig geseponeerd werden, blijft dat toch een stevig aantal. Met GAS-boetes tussen 50 en 350 euro zijn de straffen niet min.

Grote koploper met meer dan de helft van de gevallen is afval in de breedste zin van het woord. “We stellen vooral veel inbreuken tegen de afvalkalender vast”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Het afval wordt te vroeg, te laat of verkeerd gesorteerd buiten geplaatst. Maar we zien ook inbreuken zoals het sluikstorten van afvalzakjes naast vuilnismanden of klein zwerfvuil, zoals blikjes, sigarettenpeuken op papiertjes op de openbare weg. Die vaststellingen blijven elk jaar stijgen.”

Lachgas

Er werden ook 149 inbreuken vastgesteld voor lawaaioverlast of nachtlawaai, gevolgd door 60 vaststellingen door wildplassen en 12 inbreuken door het bezit van lachgas. “Een nieuw fenomeen”, zegt burgemeester De fauw. “We bestraffen het gebruik van lachgas sinds midden vorig jaar. Het kent opgang bij jongeren met als doel het bekomen van een roeseffect.” Lawaaioverlast in de parken was dan weer een gevolg van de coronacrisis. “Zo werden onder andere twaalf mensen beboet omdat ze te luide muziek speelden in de parken.” Zes mensen kregen ook een boete omdat hun hond te lawaaierig was.

Hondenpoep

Daarnaast waren er ook een aantal inbreuken die minder vastgesteld werden dan andere jaren. Zo lijken de Bruggelingen zich beter te houden aan de regels rond het opkuisen van hondenpoep of het aan de leiband houden van loslopende honden. Andere inbreuken die de voorbije jaren vaak werden genoteerd, kwamen zelfs niet aan bod: onjuiste inrichting van horecaterrassen of het overnachten op de openbare weg. “Gevolgen van corona”, weet De fauw.

Wie een GAS-boete ontvangt, kan in sommige gevallen ook kiezen voor bemiddeling of gemeenschapsdienst. Dat systeem staat nog niet helemaal op punt. “Maar er wordt wel degelijk af en toe voor een taakstraf gekozen", besluit de burgemeester. “In 116 dossiers werd bemiddeling aangeboden. Dan moeten - vaak minderjarige - overtreders bijvoorbeeld een dagje meelopen met de groendienst.”