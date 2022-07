Nooit eerder zoveel fietsen niet in orde tijdens controles in West-Vlaanderen

West-VlaanderenBij de preventieve controles tijdens het voorbije schooljaar in zestien West-Vlaamse politiezones waren nooit eerder zoveel fietsen niet in orde. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) kreeg van gouverneur Carl Decaluwé.

“Tijdens de coronaperiode werd het aantal technische fietscontroles in de scholen teruggeschroefd”, aldus Himpe. “Deze controles in de scholen zijn een belangrijk onderdeel in het sensibiliseren van de jongeren en de ouders om een fiets te gebruiken die technisch in orde is.”

In het schooljaar 2021-2022 werden 16.324 fietsen gecontroleerd, waarvan er 7.523 niet in orde waren. Dat komt overeen met 46 procent. In 2016 was dit 41 procent, in 2017 42 procent, in 2018 en 2019 daalde dit naar 38 procent, om in 2020 verder te verminderen tot 37 procent.

Bij de preventieve controles in de scholen bleek vooral de fietsverlichting niet in orde. “Maar ook tijdens de repressieve fase van november 2021 tot eind februari 2022 met meer dan 24.000 gecontroleerde fietsen werd vastgesteld dat de fietsverlichting bij meer dan 7 procent niet in orde was en ook dat percentage is het hoogste van de voorbije jaren”, aldus Himpe.

