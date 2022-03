Nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Brugse regio? “Voorlopig twee locaties aangeduid”

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bevestigt dat er ook in de regio van Brugge een plaats gezocht wordt voor 200 tot 250 Oekraïners. “De gouverneur heeft ons gevraagd een inventaris te maken van mogelijke locaties. We hebben er - in samenspraak met de omliggende gemeenten - voorlopig twee aangeduid. Er is evenwel nog veel onduidelijkheid.” In Vlaanderen wordt aan alle regio’s gevraagd om minstens één locatie aan te duiden voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. In onze provincie gaat het in dat geval om vijf mogelijke nooddorpen.