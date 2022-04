Nomade Open Air kiest voor derde editie voor kanaal Gent-Oostende als uitvalsbasis: “Voor elke promotiepost die online gedeeld wordt, planten we een boom”

Jabbeke/Brugge Zo verliep het emotionele afscheid van Miguel Van Damme (28), de strijder die een ongelijke strijd leverde: “Rust nu maar zacht, het is je gegund”

“Rust zacht, strijder.” Die woorden stonden in krijt op zijn kist geschreven. En wat een strijder was hij, Miguel Van Damme. Met een erehaag en applaus van ruim duizend aanwezigen kreeg de Cercle-doelman het afscheid dat hij verdient. Even voordien had echtgenote Kyana Dobbelaere de volle kerk toegesproken. Haar woorden grepen recht naar de keel. “Ik beloof je om goed voor Camille te zorgen en ik zal haar vertellen wat een mooi persoon papa wel was.” Of hoe verdriet nauwelijks te vatten valt in woorden.

