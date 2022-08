Nog wat schroom om nieuwe inrit voor ondergrondse parking 't Zand te gebruiken

Brugge Nadine is na Belgisch kampioen nu ook wereldkam­pi­oen garnaalpel­len: “Ik ben er volledig voor gegaan”

Belgisch kampioen garnaalpellen Nadine Deetens is nu ook wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze won het kampioenschap in Leffrinckoucke in Frankrijk. Het volledige podium kleurde Belgisch, met dezelfde deelnemers als op het BK in Oostduinkerke.

