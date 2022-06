Nog twee jonge Vietnamezen krijgen tot 4 jaar cel na dood van 39 landgenoten in koelcontainer uit Zeebrugge

Zeebrugge/AnderlechtEen 21-jarige en 25-jarige Vietnamees hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 3 en 4 jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij de mensensmokkelbende die verantwoordelijk was voor de dood van 39 van hun landgenoten. Die zaten vast in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer. De leider van die bende kreeg eerder al 15 jaar cel , maar ging intussen in beroep.

In het Britse Essex werden op 23 oktober 2019 in een koelwagen de levenloze lichamen van 39 Vietnamezen ontdekt. Het onderzoek wees snel uit dat de container de namiddag voordien uit Zeebrugge was vertrokken. In het Belgische luik van het onderzoek kregen speurders twee safehouses in Anderlecht in het vizier, die gebruikt werden door een mensensmokkelbende. De organisatie van Vo Van Hong (45), de bendeleider, kon in totaal gelinkt worden aan liefst 130 transporten.

“Minderjarig”

Op 19 januari dit jaar werden 18 beklaagden veroordeeld voor hun rol bij de bende achter het Essex-drama. Vo Van Hong kreeg als leider 15 jaar cel. Vorige maand verschenen in een nevendossier nog twee van z'n luitenanten voor de rechter. Sy Tai N. (21) werd in december 2020 opgepakt in het Engelse graafschap Worcestershire. Dinh Long T. (25), ook gekend als Alex T., werd op 17 juni vorig jaar ingerekend in Middlesbrough. Beiden beweerden minderjarig te zijn en verbleven daardoor na hun uitlevering een tijdje in de gesloten instelling van Everberg. Hun Vietnamese documenten wezen uiteindelijk echter uit dat beide mannen wel degelijk meerderjarig waren op het moment van de feiten.

Volledig scherm In deze koelcontainer werden de 39 dode Vietnamezen aangetroffen. © EPA

Gevlucht

Volgens het federaal parket was Sy Tai N. de uitbater van het safehouse in de Gespstraat in Anderlecht. “Minstens acht dodelijke slachtoffers vertrokken van daaruit naar de smokkelplaats in Noord-Frankrijk”, vertelde de procureur. “De beklaagde besliste ook wanneer de taxiritten werden geboekt.” Net zoals enkele andere verdachten vluchtte N. na het aantreffen van de lichamen in Essex naar Duitsland.

Ook Alex T. had veel contacten met sommige taxichauffeurs en regelde de transporten. Berichten zoals ‘alles ok in de cabine?’ spraken volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij boekdelen. “Zelfs na het fatale transport bleef hij zich inlaten met mensensmokkel”, sprak de federaal procureur verontwaardigd. “Bijzonder pijnlijk na alles wat er gebeurd was.”

Quote Hij zat zelf te wachten om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Zijn oma had alles geregeld, maar de reis was maar tot in Duitsland betaald. Daarom heeft hij zich laten inschake­len Silke Brutin, Advocate Sy Tai N.

De verdediging legde uit dat Sy Tai N. inderdaad in opdracht van de voortvluchtige ‘Kim’ mensen naar de taxi’s bracht. Volgens meester Silke Brutin nam haar cliënt echter zelf geen beslissingen binnen de bende. “Hij zat zelf te wachten om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Zijn oma had alles geregeld, maar de reis was maar tot in Duitsland betaald. Daarom heeft hij zich laten inschakelen”, klonk het. Dinh Long T. bleef opvallend genoeg volhouden dat hij niet de Alex T. was uit het dossier. Aangehaalde Facebookberichten naar taxichauffeurs waren volgens de Vietnamees niet van zijn hand. Hij vroeg dan ook de vrijspraak.

De rechtbank veegde de argumenten van de verdediging echter van tafel. Sy Tai N. kreeg maandagmorgen 3 jaar effectief en 64.000 euro boete opgelegd. Dinh Long T. werd voor 4 jaar naar de gevangenis gestuurd. Hij kreeg ook een geldboete van 120.000 euro opgelegd. Het federaal migratiecentrum Myria stelde zich burgerlijke partij. De rechters kenden hen 5.000 euro schadevergoeding toe.

