Nog geen plannen dit weekend? Brugse brandweer én acteur Onder Vuur ontvangen u met open armen

Bent u geïnteresseerd in alles wat met brandweer te maken heeft? Ambieert u zelf een job als pompier? Of zoekt u simpelweg nog een fijne gezinsuitstap komend weekend? Dan is de Brugse brandweer de plek waar u zaterdagmiddag moet zijn. Want na enkele coronajaren is er opnieuw een opendeurdag. En die belooft de moeite te worden. Want ook enkele acteurs van Onder Vuur, de populaire reeks op Eén, komen langs.