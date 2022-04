Nog deze week een regenboogzebrapad in Brugge

Brugge Nooit meer GAS-boe­tes uitgeschre­ven dan in 2021 in Brugge: “Sluikstor­ten blijft grootste probleem, maar ook geluids­over­last in parken was opvallend”

Met 681 vaststellingen in 2021 zijn er in Brugge nooit eerder zoveel inbreuken vastgesteld tegen het GAS-reglement. Het gaat om een verdubbeling in vergelijking met een jaar voordien. Geluidsoverlast in parken, afval naast vuilnisbakken en het gebruik van lachgas zijn opvallende stijgers, maar vooral inbreuken tegen de afvalkalender zijn schering en inslag.

