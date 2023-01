Nog altijd veel klachten over West-Vlaamse fiets- en wandelroutes

“In 2021 waren er beduidend méér klachten dan de voorbije jaren. Over het fietsnetwerk steeg het aantal klachten met bijna 500 méér dan in 2020, over het wandelnetwerk kwamen er toen 200 méér klachten binnen. Volgens Westtoer waren de sterke toename van het netwerk en de coronaperiode waarin er vaker gefietst en gewandeld werd de redenen voor de stijging. In 2022 was er een lichte daling met 1.640 klachten over het fietsnetwerk en 905 klachten over het wandelnetwerk”, stelt Himpe vast. “Het hoge aantal klachten zal zeker verder moeten onderzocht en bekeken worden.”