Ninja (23) neemt café The Sailor in Zeebrugge over: “Ik verloor een vinger tijdens het paardrijden en het was tijdens die revalidatie dat deze kans zich voordeed”

DE OUDSTE BELGEN. Maria (103) is een kwieke Brugse: “Ik kook nog altijd vers... En als Familie­hulp in mijn huisje poetst, help ik mee. Ik kan niet stilzitten”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. In Brugge woont Maria Verplancke (103) nog altijd zelfstandig thuis. “De burgemeester heeft nog op m'n schoot gezeten”, lacht de guitige dame. Ze vertelt smakelijk over haar kroostrijk gezin – “mijn acht kinderen zijn nog allemaal in leven”, de liefde van haar leven die ze tot op vandaag mist, en... een nieuw Clubstadion aan haar achterdeur.