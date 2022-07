Nieuwe wandel- en belevingsroute door Dampoortkwartier moet wijk nieuwe uitstraling geven

Het Dampoortkwartier situeert zich dichtbij de binnenstad, de Gulden Kamer, het groen en de polders. Onderzoek toonde aan dat een vernieuwing van het wegdek, voetpaden, fietspaden, groen en wandelpaden noodzakelijk is. “Nieuw is de wandel- en belevingsroute die we integreren in de wijk”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Starten gebeurt met rioleringswerken. “Bovengronds krijgt de rijweg een nieuwe, dubbele asfaltlaag en voor de voetpaden voorzien we een bruinachtige granietsteen. Dit zal de wijk een mooie uitstraling geven.”