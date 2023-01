Nieuwe uitbaters voor Proxy Delhaize Malehoek

Nico Stalpaert en Nico Kesteloot baten al 13 jaar Proxy Delhaize Malehoek uit. “Het is tijd voor verandering. We zijn toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt Nico Stalpaert. Emiel Bruggeman en Billy Deprez nemen Proxy Malehoek langs de Malehoeklaan in Brugge over. De nieuwe uitbaters gaan het werk van het voormalige koppel met veel passie verderzetten. “We zijn jong en zeer ambitieus. Dankzij onze ervaring in de retailsector zijn we ervan overtuigd dat we onze klanten goed verder kunnen helpen”, licht het jonge koppel toe.