Nieuwe parking Ezelstraat is instant succes volgens parkeerbeheerder Interparking: “Had zelfs groter kunnen zijn”

“De parking staat vaak vol en had eigenlijk best nog groter mogen zijn”, klinkt het bij parkeerbeheerder Interparking. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) ziet de voordelen: “Zoals verwacht is er meer passage in deze straat. Mensen kiezen er bewust voor om deze parking te gebruiken en te gaan winkelen in de Ezelstraat, die er een boost door krijgt. De handelaars zijn dus erg tevreden. Is er nog ruimte om in de toekomst uit te breiden? Wie weet, dat moeten we in de toekomst zeker bespreken.”