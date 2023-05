Nieuwe Museumillustrator gaat jaar lang aan de slag met collectie Musea Brugge

Herbeleef histori­sche ‘vlucht’ van zusters tijdens belevings­tocht van Gistel naar Brugge

Stap op zaterdag 8 juli in de voetsporen van de zusters Benedictinessen die in 1578 van Gistel naar Brugge trokken, op de vlucht voor de protestantse bosgeuzen. “Het tragische verhaal van Sint-Godelieve, die om het leven kwam door partnergeweld, is helaas ook vandaag nog heel actueel”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).