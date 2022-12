Nieuwe kleedkamers voor bloeiende voetbalclub FC Zeehaven

Brugge IN BEELD. Kindjes opereren hun knuffel tijdens Teddy Bear Hospital. “We brengen de beer eerst in slaap zodat hij geen pijn lijdt als de chirurg straks met een scalpel een sneetje maakt”

Een gewonde teddybeer verzorgen vergt een zachtaardige aanpak, dat hebben de 50-tal kindjes die zaterdag deelnamen aan Teddy Bear Hospital ondervonden. Ze werden dan ook in de watten gelegd en met veel toewijding meegenomen langs een parcours van de ziekenwagen tot aan de nabehandeling bij de huisarts. Bedoeling van het initiatief is om kinderen vertrouwd te maken met de medische wereld waardoor ze geen angst hebben als ze in contact komen met een dokter. We konden zelf vaststellen dat die missie zeker geslaagd is.

