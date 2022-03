Nieuwe groenzone met zitbankjes maakt Smedenstraat aantrekkelijker en straks zijn ook andere winkelstraten aan de beurt: “We evolueren van grijze naar kleurrijke stad”

BruggeDe stad Brugge brak een stuk voetpad in de Smedenstraat uit om er een kleine groenzone te creëren. Acht grote bloempotten zorgen voor nog meer kleur. De kleine ingreep is de voorbode van veel meer groen in de winkelstraten. “Handelaars zijn er vragende partij voor en het maakt het winkelen aantrekkelijker", zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Groen, bomen en mooie bloempotten geven een aangename sfeer in de winkelstraten”, legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) de ingreep uit. “Ze maken het winkelen leuker. Zo evolueren we geleidelijk aan van grijze naar een kleurrijke en leefbare stad.” De groenzone ligt net naast de terrassen in de Smedenstraat. “Een opwaardering", gaat Van Volcem verder. “Hier zijn vaste planten voorzien. Drie fietsenstallingen zijn verdwenen, maar krijgen een andere plaats in de straat. De planten worden beschermd door houten hekwerk. We voorzien ook zitbanken.”

Brugge wil haar winkelstraten stelselmatig aanpakken. Eerder waren ook de Katelijnestraat en Langestraat al aan de beurt. “De handelaars in de Langestraat deden het zelf met het meest aantal aanvragen voor gevelplanten. In de Langestraat kwamen er vorig jaar alleen al 22 gevelplanten bij, ook de Ganzenstraat stak een tandje bij. De Ezelstraat werd ook al deels groener gemaakt dankzij dat systeem. Handelaars en bewoners kunnen dat overigens nog altijd aanvragen. Maar ook op andere plaatsen in de stad zien we heel veel enthousiasme om het straatbeeld te kleuren. De ene inspireert de andere”, aldus Van Volcem.

Volledig scherm Chagall in de St-Amandstraat is prachtig bebloemd © Benny Proot

Lente in Brugge

Eén van de goeie voorbeelden is restaurant Chagall in de Sint-Amandsstraat. Het smakelijk adres introduceerde zopas een bloemrijke gevel, helemaal klaar voor de lente in Brugge. “We vinden een beetje kleur en een beetje groen wel belangrijk. Het schept een heel fijne sfeer in de stad”, zegt Kim Noppe van Chagall. “We doen hier met veel plezier aan mee. Een knappe gevel nodigt sowieso uit.”

Zuidzandstraat en Steenstraat

Als de parking 't Zand op vrijdag 8 april helemaal is afgewerkt, met de realisatie van 630 extra plaatsen, komen ook de bekendste winkelstraten aan de beurt. “Dan zullen we ook vergroenen in de Zuidzandstraat en Steenstraat. We zoeken altijd naar een evenwicht met andere noden zoals laad-en loszone of fietsnietjes, maar de burgemeester steunt de transformatie naar groenere winkelstraten, een expliciete eis ook van de handelsgebuurtekring.”

Volledig scherm In de Katelijnestraat staan kleurrijke bloembakken opgesteld © Benny Proot