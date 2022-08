Nieuwe campus van hogeschool Howest wordt kleiner na protest van natuurvereniging, maar bouw kan wel starten

“Toch blijft het de bedoeling om hier 5.000 studenten te ontvangen", zegt directeur Lode De Geyter. “Er is in elk geval een goed compromis gevonden.” Dat vindt ook Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur: “We hebben ook water in de wijn gedaan, want we vinden het nog steeds geen goed idee om voor een stuk in overstromingsgebied te gaan bouwen.” De voorbereidende werken gaan binnenkort van start, de eerste steenlegging is al voorzien voor september.