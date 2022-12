Nieuwe Brugse pikante droge worst heet ‘El Chico Picante’: “Ideaal voor bij het aperitief”

Dat is een pittige, pikante gedroogde worst ambachtelijk bereid door Wouter Pouls van Foodbar Est en slager Colin Maertens. “Het idee is heel toevallig ontstaan”, zegt Wouter Pouls. “Goede klant Dirk Vanhooren kreeg onlangs een flesje zelfgemaakte pikante saus van me cadeau. Hij raakte daarna aan de praat met slager Colin, die op zoek was naar een kruidenmengeling voor een nieuwe, pikante worst. Op dat moment overhandigde Dirk het flesje salsa macha aan Colin en de rest is geschiedenis”, glimlacht de man. Colin en Wouter gingen samenzitten en kwamen tot dit resultaat. El Chico Picante, ofwel De Straffe Kerel, is uitermate geschikt bij het aperitief, bij een pint of een goed glas wijn en verkrijgbaar bij de initiatiefnemers.