Nieuwe brochure bundelt meer dan 200 activiteiten in Brugse buurten

“Dat het aanbod groot is, kun je vaststellen in de nieuwe brochure", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dit jaar kan je ook intekenen op een extra aanbod, waarbij de krachten gebundeld worden tussen heel wat verschillende stadsdiensten en externe parterorganisaties. Een bezoekje aan het Gruuthusemuseum of ga je liever naar een concert of film? Ben je of voel je je graag weer jong en leer je graag skaten? Of houd je het liever rustig met een spelletje petanque? Er is voor elk wat wils.”