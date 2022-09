Nieuwe Bancontact-automaten gepland op parking van Delhaize in Sint-Pieters en aan oude vismijn in Zeebrugge

Dat laat Vincent Bayer weten, naar aanleiding van een concrete vraag vanuit de Brugse wijk Sint-Pieters om er een geldautomaat te voorzien. Het laatste bankfiliaal die zo'n automaat ter beschikking had, is er immers recent verdwenen. Batopin werd opgericht op initiatief van de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC om een nieuw, geoptimaliseerd netwerk van neutrale CASH-punten uit te bouwen, evenwichtig verspreid over het grondgebied en geïnstalleerd waar de burger echt op zoek is naar contant geld. Alle geldautomaten op naam van de vier grootbanken zullen geleidelijk verdwijnen om plaats te maken voor beter gespreide, neutrale CASH-punten die gemakkelijk te herkennen zijn aan het vertrouwde Bancontact-logo.

Stadscentrum

“Er is al een CASH-punt in het station van Brugge", zegt Vincent Bayer van Batopin. “We zijn nog op zoek naar locaties in Lissewege, Sint-Andries en in het historisch centrum van Brugge." Voor die laatste locatie zijn al twee aanvragen door de stad geweigerd. De stad wil immers geen automatenshops toelaten in het centrum. “Maar dit is precies waar burgers geldautomaten nodig hebben”, zegt Bayer. “We willen het storten van contant geld mogelijk maken, wat ook belangrijk is voor de handelaren in de binnenstad. Met andere woorden: wij willen in de historische binnenstad van Brugge zeker het nodige CASH-aanbod garanderen en hopen dan ook dat de situatie in die richting zal evolueren.”