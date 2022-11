Nieuwbouwproject combineert appartementen en kantoorruimte in Moerkerkse Steenweg

West-Vlaanderen 300 VI­VES-studenten blazen de West-Vlaam­se centrumste­den nieuw leven in

300 studenten van de hogeschool Vives werkten in groepjes rond projecten om de lokale economie in de binnenstad van de grote West-Vlaamse steden nieuw leven in te blazen. Ze dachten ondermeer na over uitdagingen rond ondernemingsvriendelijke kernen, leegstand, beleving en mobiliteit. Dit alles kadert in het EFRO-project KICK waarin de centrumsteden, met financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen, samenwerken aan sterkere kernen.

31 oktober