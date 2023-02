Nieuw wrakingsverzoek in Brugs gerechtsgebouw: staat proces rond gruwelijke afranseling door motorbende op de helling?

Het proces tegen 15 leden van motorbende No Surrender in Brugge moet mogelijk worden overgedaan. De advocaat van het vermeende kopstuk Angelo T. (47) diende deze week een wrakingsverzoek in tegen de rechters. Donderdagmorgen werd ook al het assisenproces rond een fatale drugsdeal in Roeselare om die reden voor onbepaalde tijd uitgesteld .

De leden van de motorbende staan in de Brugse correctionele rechtbank terecht voor de vreselijke afranseling van een ex-lid. Bruggeling P.B. (51) kreeg in de nacht van 14 op 15 december 2018 zware slagen te verwerken in het clublokaal van het West-Vlaamse chapter van No Surrender in Zwevezele. Hij kreeg een klauwhamer naar z’n hoofd geslingerd en werd bewerkt met een bunsenbrander. Volgens het parket werd zelfs zout in z'n wonden gestrooid.

P.B. werd uiteindelijk in een bestelwagen naar Moeskroen gebracht, waar hij gedumpt werd bij een industrieterrein. De Bruggeling werd er later die nacht, bij een temperatuur van -4 graden, aangetroffen door een bewakingsagent. Enkel door het alerte optreden van die laatste kan de man het nog navertellen. Al duurde het nog tot 18 november 2019 alvorens hij verklaringen aflegde bij de politie. P.B. zou aangepapt hebben met de vriendin van een bendelid, terwijl die in de gevangenis zat. Bovendien werd hij ervan beticht geld te hebben gestolen uit de clubkassa.

In het Brugse gerechtsgebouw waren dit najaar grote veiligheidsmaatregelen genomen voor het proces tegen vijftien leden van motorbende No Surrender MC.

Het Brugse parket besliste uiteindelijk om 15 leden van de motorbende voor de rechter te brengen. Op de strafexpeditie werd de kwalificatie ‘poging tot moord’ geplakt. Op 21 november vorig jaar werden al strenge celstraffen gevorderd door de procureur. Voor de voormalige ‘president’ Angelo T. (47) werd toen 10 jaar cel gevraagd. Zijn advocaat Frank Scheerlinck vroeg de rechtbank op de zitting met succes om een uitstel. Normaal zou het proces op 6 maart worden voortgezet, maar een wrakingsverzoek gooit nu roet in het eten.

De advocaat van Angelo T. bevestigt dat hij afgelopen dinsdag een verzoekschrift indiende om de rechtbank te wraken. “Maar over de inhoud ervan kan ik niets kwijt”, reageert meester Scheerlinck. Volgens onze informatie zou een discussie over een nieuw uitstel van de zaak echter aan de oorzaak liggen. De rechtbank zou een nieuwe vraag tot uitstel van de verdediging geweigerd hebben, zonder dat daarover een debat mogelijk was. En dat wordt hen nu kwalijk genomen. Als de rechtbank zich neerlegt bij het verzoekschrift, moet het proces weer van nul herbeginnen met drie andere rechters. Zo niet, moet het Gentse hof van beroep zich over het wrakingsverzoek buigen. En dan wordt de zaak op de lange baan geschoven.

