Nieuw verhard fietspad tussen Veltembos en Park Steevens

De omleiding voor wandelaars en fietsers loopt via de omliggende straten, via Vossensteert – Veltemweg of via Sint-Kruisstraat-Fortuinstraat-Veltemweg. Weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de planning nog wijzigen. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) licht de werken toe: “Door de aankoop van de hoeve en de bijbehorende grond, kon de stad de dreef in het park openstellen. Zo zorgden we voor een vlotte doorgang voor de leerlingen van de verschillende scholen in de buurt. Met een verhard en breder fietspad in plaats van de bestaande zandpaden zal dit binnenkort nog comfortabeler gebeuren. Na de aankoop werd twee jaar geleden al het hekken verwijderd waardoor de leerlingen altijd door konden rijden naar de school wat veel veiliger was. Het park zelf wordt nadien aangelegd.” De investering bedraagt 800.000 euro.