Nieuw logo bezorgt Cerclefans koude rillingen: “Een schande, het lijkt wel een kindertekening”

“Wat een afschuwelijk logo”, vindt Kenny Kolijn op de Facebookpagina van groen-zwart. “Gewoon een schande dat zoiets er komt zonder enige inspraak van supporters. Met zo’n acties breek je het goede dat de jongste jaren opgebouwd werd terug af, zeker bij de supporters. Ik had meer gezond verstand en voeling verwacht bij degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.” Bryan Vandewalle is nog scherper: “De oprichters en oud-bestuurders draaien zich allemaal om in hun graf als ze dit zien. De koninklijke titel die bijna 100 jaar oud is, is ook direct van de kaart geveegd... Het doet me terugdenken aan de tijd van de lagere school toen we als kind voor de Meifoor een affiche mochten tekenen. Dit is hetzelfde niveau. Inspiratie en uitvoering op het niveau van een kind van 10 jaar.”